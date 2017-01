Pedokiller vangt bot

Het is een veelgehoorde bewering aan de borreltafel. ’Als iemand aan kinderen komt, sta ik niet voor mezelf in’. Deze week ontstond ophef nadat een vader een 51-jarige tbs’er in elkaar had geslagen, omdat die bezig was zijn 14-jarige dochter te versieren. De man werd opgepakt, tot groot ongenoegen van veel Nederlanders.

Een dag voordat deze man werd opgepakt, deed de Raad van State uitspraak in een zaak die een veroordeelde pedomoordenaar had aangespannen. De 36-jarige man wil advocaat worden. Die vlieger gaat niet op, besliste de RvS op 18 januari.

