Op nooit eerder gepubliceerde foto’s van de mariniers zelf is te zien hoe de bevrijdingsactie in de vroege morgen van 11 juni 1977 via de kop van de NS-trein begint (boven). Binnen drie minuten is het voorbij en komen de elitemilitairen van de Bijzondere Bijstands Eenheid onder elkaar op verhaal. De actie kost twee gegijzelden en zes kapers het leven.

Foto: FOTO’S UIT PRIVÉCOLLECTIE MARINIERS