De Dichter des Vaderlands is een initiatief van onder meer NRC, Poetry International en de Koninklijke Bibliotheek. Gerrit Komrij werd in 2000 benoemd tot eerste Dichter des Vaderlands.

Een commissie - bestaande uit Abdelkader Benali, Kees van Kooten, Janita Monna, Mirjam van Hengel, Jeroen van Kan en Arjen Fortuin - heeft zich gebogen over de vraag wie een geschikte opvolger van Anne Vegter zou kunnen zijn. Uit hun rapport over Perquin: „Haar scherpe geest, creatieve persoonlijkheid en grote taalgevoel maken haar tot de ideale Dichter des Vaderlands voor de periode 2017-2019 en de gedroomde opvolger van Anne Vegter, Ramsey Nasr, Driek van Wissen en Gerrit Komrij.”

Perquin was stadsdichter in Rotterdam en redacteur van het literair tijdschrift Tirade. Ze stelde de Poëziekalender van Uitgeverij Van Oorschot samen en is redacteur en medepresentator van De Nacht van de Poëzie. Ook schrijft ze columns en presenteert op de radio.