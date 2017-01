premium

Dief wacht 9 jaar op uitspraak: 2 jaar korting

46 min geleden

DEN BOSCH - Een 47-jarige man die in 2007 en 2008 een groot aantal graafmachines, personenauto's en bedrijfswagens heeft gestolen in Nederland, België en Duitsland ontloopt twee jaar celstraf omdat de strafzaak tegen hem bijna negen jaar duurde. De man die in Duitsland woont werd in 2008 aangehouden en in 2011 door de rechtbank in Roermond veroordeeld tot zes jaar celstraf. Het gerechtshof in Den Bosch kwam vrijdag tot een oordeel en paste vanwege de lange duur van de strafzaak twee jaar strafkorting toe.