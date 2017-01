Overleg Defensie en vakbonden geklapt

„De bonden willen niet verder onderhandelen. Dat is slecht nieuws voor het personeel”, aldus het ministerie. „Het personeel blijft nu langer in onzekerheid over loonontwikkeling en de nieuwe diensteinderegeling.” Het geschil draait onder meer om het salaris en de ontslagleeftijd.

De vakcentrales toonden zich ook teleurgesteld. Zij zeggen dat het departement hen „meer dan eens onaangenaam heeft verrast” door eerdere afspraken niet na te komen of eenzijdig te wijzigen. „Hier was duidelijk sprake van terug onderhandelen op gemaakte afspraken door de minister”, foeterden de Centrales van Overheidspersoneel. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert zou „niet veel empathie tonen voor de deplorabele toestand waarin defensie zich bevindt.”

De bonden beraden zich op vervolgstappen. Ze gaan hun leden informeren en hebben alvast de domeinnaam www.defensiepersoneelinactie.nl geregistreeerd.

Defensie hoopt naar eigen zeggen het overleg „snel te hervatten om alsnog tot een akkoord te komen.”