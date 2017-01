Burgemeester Van der Laan heeft longkanker

De komende tijd moet meer duidelijk worden over de prognose, maar ,,het lijkt erop dat de diagnose weinig reden geeft voor optimisme”, aldus de 61-jarige Van der Laan. Hij wordt behandeld in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis.

Hij wil zijn werk als burgemeester blijven doen, in overleg met de gemeenteraad en het college van B&W. ,,Ik blijf graag nog een poosje uw burgemeester”, schrijft Van der Laan. Wel worden bepaalde taken en publieke optredens de komende tijd overgenomen door andere leden van B&W.

Van der Laan is sinds juli 2010 burgemeester van de hoofdstad. In 2013 werd bij hem al prostaatkanker ontdekt, waarvan hij uiteindelijk is genezen. Of dat dit keer ook zal gebeuren is uiterst onzeker. De precieze omvang en status van de ziekte in zijn longen moet nog duidelijk worden. ,,de komende tijd zal meer duidelijk worden over de aard en de prognose.’’

De burgemeester was al enkele dagen niet op zijn werk. Zo liet hij woensdag nog het voorzitterschap van de gemeenteraadsvergadering over aan een vervanger. De longkanker zou volgens onbevestigde berichten zijn ontdekt bij een ziekenhuiscontrole wegens een andere kwaal, een storing van zijn evenwichtsorgaan.

De burgemeester van Amsterdam was lang een fervent roker van sigaretten, maar kondigde in zijn nieuwjaarstoespraak van 2016 aan dat hij ging stoppen met roken. Sindsdien was hij actief voor initiatieven die roken ontmoedigen, zoals Stoptober.

Van der Laan is afgelopen zomer herbenoemd als burgemeester van de hoofdstad. Hierbij gaf hij al aan dat hij zijn tweede termijn van zes jaar niet zou willen volmaken. In het stadhuis werd algemeen aangenomen dat Eberhard van der Laan, die in de jaren ’80 als wethoudersassistent zijn eerste stappen in de Stopera zette, pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wilde stoppen als eerste burger.

Bij Eberhard van der Laan is uitgezaaide longkanker geconstateerd. pic.twitter.com/XyMxOWj6af— Roelf Jan Duin (@rjduin) 27 januari 2017