Asscher in tranen vanwege Van der Laan

31 min geleden

Amsterdam - Vicepremier Lodewijk Asscher is duidelijk ontdaan van het nieuws dat longkanker is geconstateerd bij Eberhard van der Laan. PvdA’er Asscher, die Van der Laan goed kent vanwege zijn tijd in Amsterdam, vocht zichtbaar tegen de tranen toen hij over diens toestand werd bevraagd en wilde er niet op ingaan.