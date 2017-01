Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Eis 7 jaar tegen gastouder voor shaken baby

46 min geleden

BREDA - Tegen de 44-jarige gastouder Cora O. uit Oosterhout is vrijdag in de rechtbank in Breda zeven jaar cel geëist vanwege doodslag op een baby van vier maanden. Volgens de officier van justitie heeft ze hem zo hard geschud dat die overleed aan het zogenoemde shakenbaby-syndroom.