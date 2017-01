7.500 euro voor gouden tip woningoverval De Bilt

Donderdagochtend 15 september stond op de Voordorpsedijk in Groenekan een BMW in brand. Toen agenten naar de woning van de eigenaar gingen aan de Holle Bilt in De Bilt, bleken de bewoners opgesloten te zitten in hun huis.

Die ochtend waren zij rond 09.00 uur overvallen in hun woning door drie mannen. Hierbij werden de bewoners onder schot gehouden en beroofd van een aantal kostbare sieraden. Ook werden de autosleutels meegenomen en gingen de drie ervandoor in de BMW van het echtpaar. De mannelijke bewoner raakte lichtgewond. Bij de overval werden sieraden gestolen, waaronder een zeer exclusief herenhorloge van het merk Hublot.

Aandacht op televisie

Op 18 oktober 2016 besteedde Opsporing Verzocht al aandacht aan deze zaak. Dat leverde meer dan twintig tips op maar leidde nog niet tot de oplossing. Daarom wordt dinsdag 31 januari 2016 nogmaals aandacht aan deze zaak gegeven in Opsporing Verzocht.

Op woensdag 1 februari besteedt ook het regionale opsporingsprogramma bureau Hengeveld op RTV Utrecht aandacht aan deze zaak.

Tips

Informatie over de overval kan met de politie gedeeld worden via de opsporingstiplijn 0800-6070 of digitaal. Anoniem melding doen kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.