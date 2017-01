Politie zet roze bolide met 7 uitlaten aan de kant

De auto was voorzien van zes extra uitlaten die recht overeind stonden, een flinke spoiler en een verlengde motorkap.

De bestuurder verklaarde dat de auto was gebruikt in een reclamespotje voor schoenmerk Ascics. De man was naar eigen zeggen van plan om het voertuig weer terug in de originele staat te brengen, meldt het Parool.

Omdat de man er toch mee is gaan rijden, heeft de politie de auto in beslag genomen. Zo’n auto mag vanwege veiligheidseisen de weg niet op.

Wijkagent Marcel van Loo laat op Twitter weten dat de bolide een grote glimlach op zijn gezicht toverde toen hij vrijdagochtend op het werk kwam.