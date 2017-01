’Bizarre leugens De Punt’

Dat vertellen de drie voor de bevrijdingsactie verantwoordelijke commandanten van de mariniers in een exclusief interview met De Telegraaf. De mariniers worden beschuldigd van het executeren van al uitgeschakelde gijzelnemers.

Nadat de oud-officieren achter de identiteit waren gekomen van de man die in 2011 als marinier X naar buiten kwam, trokken ze hem bij de marineleiding na. Hij blijkt bij de marine te hebben gezeten als bottelier, een medewerker verantwoordelijk voor eten en drinken. „Hij is niet eens in de buurt van De Punt geweest”, zegt de algemeen commandant van de mariniers.

In een tweede verklaring stelt een anoniem gebleven oud-marinier dat er een functionaris uit Den Haag kwam om de mariniers bij hun briefings op het hart te drukken dat geen gijzelnemer mocht overleven. Hij zou dat zowel bij de instructie voor De Punt als bij die voor de ontzetting van een basisschool in Bovensmilde hebben gezegd.

Deze briefings vonden volgens de commandanten tegelijkertijd plaats. Op ruim twintig kilometer van elkaar. Wat in hun ogen aanwezigheid bij beide onmogelijk en het verhaal ongeloofwaardig maakt. De commandanten zagen bij geen van beide briefings vreemden.

