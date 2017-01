500 euro retour

U wilt uw kiezers verwennen?

„Niet zozeer verwennen, want het zijn juist de werkenden die de afgelopen jaren de zwaarste klappen van de crisis op moesten vangen. Een deel van de veelal fantasieloze maatregelen die toen nodig waren, willen we nu terugdraaien. Dat kunnen we betalen zonder dat de overheid een tekort krijgt dankzij de economische groei en door de hervormingen die zijn doorgevoerd.”

Zo belooft u 500 euro aan iedereen die werkt!

„Dat klinkt als een halve Rutte, daar heb ik geen zin in. Hij beloofde plat 1000 euro, ik kom met een verfijnder verhaal met als inzet het stimuleren van de werkgelegenheid. Onderdeel daarvan is inderdaad 500 euro werkbonus voor mensen met een baan. Maar ook willen we de tweede belastingschijf verlagen, omdat we weten dat je daarmee echt de economie aanzwengelt.”

Ook de vierde schijf verlaagt u, naar 49,5 procent. Waarom komt u ook de hogere inkomens tegemoet?

„Dat is deels symbolisch, want ik vind dat iedereen mag profiteren. Juist ook de gezinnen met kinderen die iets meer dan modaal verdienen, vormen de ruggengraat van de samenleving. Bovendien is het goed voor het vestigingsklimaat. Bedrijven moeten weten waar ze naartoe kunnen als Groot-Brittannië uit de EU gaat.”

Nu trekt u de portemonnee, maar toen het kabinet twee jaar geleden vijf miljard aan lastenverlichting uit wilde delen, ging u slechts na lang morren akkoord.

„Juist daarom vind ik dat ik nu recht van spreken heb. Dat geld werd toen stom ingezet, omdat de maatregelen zoals die werden genomen niet maximaal de werkgelegenheid stimuleerden. Daarmee bouw je dus gewoon extra schuld op.”

Ik denk dat veel mensen dat geld juist toen goed konden gebruiken.

„Iedere econoom was het hierin met óns eens. Iedereen is altijd wel blij met plusjes, maar dit was gewoon niet verstandig.”

Andere partijen kiezen ervoor om de zorgkosten voor de mensen omlaag te brengen, bijvoorbeeld door te snijden in het eigen risico of de zorgpremies. Is daar niet meer behoefte aan?

„Wij willen op een andere manier wat doen aan de zorg. Namelijk geld uittrekken voor extra verpleegkundigen en ervoor te zorgen dat er goede thuiszorg is. Dat is veel belangrijker dan zoiets als het eigen risico. Mensen vergeten waar het geld voor die zogenaamde ’gratis zorg’ vandaan komt, maar dat betekent gewoon hogere zorgpremies of hogere belastingen.”