Vrijdagavond iets voor middernacht kreeg de politie een melding van vuurwerkoverlast. Op het moment dat de politie ter plaatse kwam wilde een agent een auto staande houden. Toen die op de agent inreed is er op de auto geschoten.

Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen bij het incident, dat plaatsvond in de Schelphoekstraat.

Bij de zoektocht naar de voortvluchtige auto wordt de politie Zeeland ondersteund door Rotterdamse eenheden.