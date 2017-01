Protest tegen Trumps moslimban Den Haag

Initiatiefnemer Wouter Booij, tevens politiek medewerker bij de Haagse PvdA-fractie, spreekt van ’een xenofobe en gevaarlijke maatregel’. „Dit is ongekend. Dit is een moment om op te staan tegen gevaarlijke discriminatie. Amerika gaat een kant op waar we niet heen moeten willen. Een samenleving met eerste- en tweederangs burgers is geen democratie.”

Booij, die het protest samen met twee vrienden organiseert, noemt het ’stuitend’ dat op dit moment op vliegvelden over de hele wereld honderden mensen, in bezit van een permanente verblijfsvergunning, vastzitten.

„Wij zijn de westerse wereld en die is gestoeld op vrijheid. We gaan zondag op het stadhuis meteen een vergunning aanvragen”, zegt Booij. Het protest onder de naam ’Protest tegen Trump’s #Muslimban’ staat gepland voor woensdag 1 februari om 16.00 uur aan de Lange Voorhout.