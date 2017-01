premium

Rutte spreekt bij herdenking Holocaust

48 min geleden

AMSTERDAM - Minister-president Mark Rutte is zondag een van de sprekers bij de Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam. De jaarlijkse bijeenkomst, waarin wordt stilgestaan bij de jodenvervolging door de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog, vindt om 11.30 uur plaats in het Wertheimpark in Amsterdam. Voorafgaand aan de herdenking is er om 11.00 uur een stille tocht vanaf het stadhuis.