A4 bij Schiphol even dicht voor bommen

0 uur geleden

HAARLEMMERMEER - Het verkeer op de A4 gaat zondag rond 09.00 uur bij Hoofddorp in beide richtingen even dicht. Dat is nodig voor het opruimen van twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog.