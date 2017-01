Politici willen reactie van Rutte op inreisverbod

Ook SP-leider Roemer en D66-voorman Pechtold roepen de premier op om stelling te nemen tegen het inreisverbod. Voor PVV-kopman Wilders gaat Trump nog niet ver genoeg. Hij feliciteerde Trump op Twitter en zegt te hopen dat hij meer moslimlanden, zoals Saudi Arabië, toevoegt aan de lijst.

Well done @POTUS it's the only way to stay safe + free. I would do the same. Hope you'll add more Islamic countries like Saudi Arabia soon. https://t.co/wR7omIx7Fv— Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 28, 2017

De reactie van minister Koenders gaat volgens Klaver niet ver genoeg. De minister zei zaterdag bezorgd te zijn over de rechtmatigheid en de praktische gevolgen van het verbod. „Rutte moet zijn verantwoordelijkheid als premier van alle Nederlanders opnemen en het voortouw nemen om samen met andere EU-leiders een duidelijk statement te maken,” aldus Klaver in een post op Facebook.

Lees hier alles over het inreisverbod van Trump

Pechtold spreekt van een weerzinwekkende maatregel van Trump. „Ik wil geen land, geen wereld met eerste en tweederangs mensen”, schrijft hij. Ook hij roept Rutte op om krachtig te protesteren „om duidelijk te maken dat Nederland staat voor de vrijheid van religie, ongeacht wat je gelooft.”

Vice-premier Lodewijk Asscher, ook lijsttrekker van de PvdA, twitterde zaterdagavond over de ban: „Mensen weigeren op basis van geloof of geboorteplek is discriminatie. Een klap in het gezicht van onze vrije wereld.”

In de Verenigde Staten zijn massale protesten op gang gekomen tegen de maatregel, die inmiddels deels is opgeschort door een federale rechter. Ook in Nederland komen protesten op gang.