Koolmonoxide (CO) is een onzichtbaar, reukloos gas. De campagne - Stop CO-vergiftiging! - wil informeren over wat koolmonoxide is, de gevaren ervan en hoe een vergiftiging is te voorkomen.

De campagne gaat op 1 februari van start, met het verspreiden van ’weetjes’ via onder meer de sociale media en een online kennistest. Slachtoffers vertellen in filmpjes wat er met ze is gebeurd.