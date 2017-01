Slaapplaatsactie voor geweigerde passagiers

Op de tijdlijn van het evenement staan tientallen oproepjes. Berichten als „Plek voor 1 persoon Westerpark” en „Is wel in Zeeland, maar hier ook ruimte op te slapen :)” sieren het evenement.

Meld je hier aan als je een slaapplaats kunt bieden voor diegenen die gestrand zijn op Schiphol vanwege #muslimban https://t.co/hpXdDQcHRq — Kim Brouwers (@kimbrouwers) 28 januari 2017

Trump bepaalde vrijdag dat mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië de komende maanden niet welkom zijn in de Verenigde Staten. Een Amerikaanse federale rechter schortte dat inreisverbod zaterdag deels op.

Ondanks die rechterlijke uitspraak meldt de website van de Amerikaanse ambassade in Nederland dat het inreisverbod nog van kracht is. De ambassade was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft zondag opnieuw reizigers met bestemming Verenigde Staten. De KLM bevestigt dat een aantal mensen is verteld dat ze niet mee mochten op vluchten richting de VS. De maatschappij wilde niet zeggen hoeveel dat er zondag waren.

Airbnb

„We hebben 3 miljoen huizen, dus we kunnen je vast helpen om een plekje te vinden." Mensen die gebruik willen maken van deze mogelijkheid kunnen de CEO van Airbnb, Brian Chesky, een bericht sturen via facebook.