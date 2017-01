Demonstratie op Schiphol tegen inreisverbod Trump

Vliegtuigmaatschappij KLM weigerde dit weekeinde wegens het inreisverbod een aantal passagiers mee te nemen die naar de Verenigde Staten wilden. Een woordvoerster van de KLM zei zondag dat het bedrijf daarmee de instructies van de Amerikaanse autoriteiten opvolgt.

De betogers droegen borden met teksten als ’Trump psychopaat’ en ’Stop Trump en Wilders’. Volgens de actievoerders zitten er over de hele wereld zo’n tweehonderd mensen vast op vliegvelden, omdat ze de VS niet in mogen.

Even binnen protest maar binnen enkele minuten naar buiten gestuurd. @Schiphol pic.twitter.com/exr838znyz— Salima Bouchtaoui (@SBouchtaoui) 29 januari 2017

Demo bij Schiphol " KLM is een transport bedrijf dus doe jè werk transpireer iedereen met een ticket pic.twitter.com/QDYVrG8JZE— Fatima Faid (@FatimaFaid) 29 januari 2017