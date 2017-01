premium

Brandweerman daalt af in ondergrondse container voor mobieltje

31 min geleden

HEEMSKERK - De brandweer heeft zondagavond een mobiele telefoon opgedoken uit een ondergrondse container in Heemskerk. Een bewoonster van de Raadhuisstraat had haar telefoon per ongeluk in een vuilniszak in de container gegooid en was ten einde raad.