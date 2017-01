Drie jongens vervolgd voor Tilburgse sextingzaak

Via Instagram werden er begin 2016 tientallen pikante foto’s van leerlingen van onder meer het Vakcollege Tilburg aan de Reitse Hoevenstraat verspreid. Op diverse accounts waren zeer obscene selfies van jonge leerlingen te zien.

Het onderzoek nam veel tijd in beslag omdat het moeilijk was om te achterhalen wie verantwoordelijk was voor het verspreiden van de foto’s. De politie schakelde onder meer de FBI in om te helpen.

’Verspreiden van kinderporno’

Drie jongens zijn overgebleven als verdachte. De Tilburgse jongen wordt verdacht van het verspreiden van kinderporno, de andere twee van belediging en/of smaad aldus het Brabants Dagblad.

Op 13 februari moeten ze zich melden bij het OM. Daar krijgen ze van de officier van justitie de kans om een taakstraf te accepteren. Als ze dit niet doen, of geen berouw tonen, dan zullen ze zich alsnog voor de kinderrechter moeten verantwoorden.