Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Gestolen puppy zorgboerderij Baarle-Nassau teruggevonden: verdachte (22) opgepakt

19 min geleden

BAARLE-NASSAU - Een van de vier gestolen puppy’s van zorgboerderij De Mekkerbek in Baarle-Nassau is weer terecht. Dat meldt de politie zondagavond. Een 22-jarige verdachte is opgepakt.