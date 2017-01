KLM dupe van Trump

Dat zegt Steven Verhagen, baas van pilotenbond VNV. „Er worden vijfcijferige boetes uitgedeeld per reis aan luchtvaartmaatschappijen die reizigers die vallen onder het inreisverbod toch afleveren. Gaat de overheid dan die boetes betalen? Nee, want dat is staatssteun en dat mag ook niet”.

Hij regeert op een oproep van GroenLinks en D66 dat Nederland niet zomaar mee moet werken aan het beleid van Trump. Beide partijen eisen een hoorzitting.

KLM zit vreselijk in haar maag met Trumps inreisverbod, waarbij passagiers uit zeven moslimlanden niet meer naar de VS mogen vliegen. „Wij worden ten onrechte verantwoordelijk gemaakt”, aldus een woordvoerder. „Wij voeren alleen controles uit op paspoorten, waarvoor we instructies krijgen van Amerikaanse veiligheidsdiensten.”

Het gaat niet alleen om de boetes. Voor KLM staat er veel op het spel omdat ze miljarden verdient op routes naar de VS. Een kwart van de omzet komt zelfs via Amerika. Men is daarom als de dood voor een getroebleerde relatie met de nieuwe president. Schiphol is op zijn beurt weer eigenaar van terminal 4 op vliegveld JFK in New York, waar gisteravond grote betogingen waren.

Trumps inreisverbod, hoewel inmiddels iets afgezwakt, zorgde zondag wereldwijd voor groot verzet.