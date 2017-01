Luchtvaart gemangeld door Trump

Dat zegt Steven Verhagen, baas van pilotenbond VNV. „Er worden vijfcijferige boetes uitgedeeld per reis aan luchtvaartmaatschappijen die reizigers die vallen onder het inreisverbod toch afleveren. Gaat de overheid dan die boetes betalen? Nee, want dat is staatssteun en dat mag ook niet”.

Hij regeert op een oproep van GroenLinks en D66 dat Nederland niet zomaar mee moet werken aan het inreisbeleid van Trump. Beide partijen eisen een hoorzitting, hoewel de douane in deze de uitvoerder van het beleid is.

In alle landen slaan vliegmaatschappijen alarm over de uiterst kwalijke gevolgen van het Amerikaanse inreisverbod van moslims uit een zevental landen in het Midden Oosten en Afrika met een verhoogd terreurrisico.

,,Wij zijn hier niet blij mee. We mogen deze passagiers niet meenemen, omdat ze de VS niet in komen. Anders moeten we hen weer terugvliegen. Wij worden ten onrechte verantwoordelijk gemaakt", aldus een woordvoerder van KLM. Het kabinet spreekt van 'ontoelaatbare discriminatie' en eist dat president Trump het besluit terugdraait.

De zegsvrouw van KLM legt uit dat de luchtvaartmaatschappij controles uitvoert op paspoorten en zich daarbij dient te houden aan instructies van Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Het gaat niet alleen om de boetes. Voor KLM staat er veel op het spel omdat ze miljarden verdient op routes naar de VS. Een kwart van de omzet komt zelfs via Amerika. Men is daarom als de dood voor een getroebleerde relatie met de nieuwe president. Schiphol is op zijn beurt weer eigenaar van terminal 4 op vliegveld JFK in New York, waar gisteravond grote betogingen waren.

Trumps inreisverbod, hoewel inmiddels iets afgezwakt, zorgde zondag wereldwijd voor groot verzet.