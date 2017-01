De islamitische stichting Waqf verloor destijds een kort geding over de kwestie, maar in de bodemzaak kreeg de stichting maandag gelijk. De rechtbank in Den Bosch oordeelt dat de conferentie moet worden gezien als het recht op vergadering.

De burgemeester heeft op ontoelaatbare wijze inbreuk gemaakt op dit grondrecht, aldus de uitspraak.