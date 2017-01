Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Verkiezingsuitslag te hacken

48 min geleden

Hoewel we met potlood stemmen, zijn de verkiezingen in Nederland wel te hacken. Het programma dat de aangeleverde uitslagen bij elkaar optelt is namelijk zeer kwetsbaar, meldt RTL Nieuws dat er verschillende veiligheidsexperts naar liet kijken.