’Duizenden mensen verwacht protest moslimban’

„Al meer dan 2100 mensen zijn bereid om te komen demonstreren voor een open, vrije en tolerante samenleving”, zegt initiatiefnemer Wouter Booij, tevens politiek medewerker van de PvdA in Den Haag.

„De stille meerderheid in Nederland die discriminatie niet accepteert en die vluchtelingen een warm hart toedraagt komt in beweging na het afschuwelijke decreet van de Amerikaanse president. Nog eens 10.000 mensen overwegen op Facebook om aan te sluiten.”

’Als een dolle gedeeld’

Nadat de Telegraaf afgelopen zaterdag berichtte dat drie verontruste Hagenaars een vuist willen maken tegen Trumps moslimban, is het nieuws volgens Booij ’als een dolle gedeeld’. „Dat zoveel mensen nu de noodzaak voelen om in actie te komen hadden we niet durven dromen. Inmiddels heeft ook onze vice-premier opgeroepen om vooral te komen.”

Artiest Charl Delemarre trapt de protestactie om 16 uur af, gevolgd door de kamerleden Michiel Servaes (PvdA), Sadet Karabulut (SP), Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Rik Grashoff (GroenLinks).