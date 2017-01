Deze passagiers zaten al in de lucht toen het decreet inging. Ze verblijven sindsdien in een vertreklounge op Schiphol. ,,We hebben ze diner- en ontbijtbonnen gegeven. Het is heel vervelend, maar we kunnen hier niets aan doen’’, aldus een woordvoerder van KLM dinsdag na berichtgeving van de NOS.

De KLM ziet geen andere mogelijkheid dan deze mensen terug te laten keren naar hun land.