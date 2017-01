,,Het lijkt erop dat hij met een wiel in de berm is gekomen, ging tegensturen en daardoor aan de andere kant van de weg tegen een boom is gekomen'', schetste een woordvoerder van de politie.

Foto's van het ongeluk maken duidelijk dat de rode auto tegen een boom is gebotst en door de klap compleet verwrongen raakte. Het ongeluk gebeurde 's morgens vroeg op de weg tussen Vragender en Winterswijk.