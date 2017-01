’OM te voorbarig over doodsoorzaak arrestant’

De Nijkerker werd twee weken geleden aangehouden in Amersfoort, volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie omdat zijn rijgedrag opviel. Bij zijn arrestatie zou hij zich hebben verzet. De Man werd overgebracht naar het cellencomplex in Houten, waar hij onwel werd en medische hulp kreeg. Hij overleed enkele uren later in het ziekenhuis.

Familieleden twijfelden aan de doodsoorzaak, onder meer omdat het gelaat van De Man ernstig beschadigd was.

Het OM meldde een paar dagen later dat De Man overleden is als gevolg van cocaïnevergiftiging, zo bleek uit voorlopige conclusies die het Nederlands Forensisch Instituut trok na toxicologisch onderzoek. De beschadigingen aan het gezicht zouden door medisch handelen zijn veroorzaakt.

„Dat Bertus de Man is gestorven als gevolg van een overdosis, althans een hoge dosis cocaïne, is onjuist”, zegt advocaat Arjan Syrier die de familie bijstaat. „Als sprake is van een overdosis, kan hij nooit een auto hebben bestuurd en zich ook niet hebben verzet bij zijn aanhouding”, zegt hij op basis van het nieuwe rapport van Van de Goot, waarin ook gerept wordt over hartfalen. „De oorzaak van het intreden van de dood is volgens het onderzoek van Van de Goot hartspierweefselversterf, vrijwel zeker door cocaïnegebruik, in combinatie met de opwinding en inspanning tijdens de achtervolging en de aanhouding.”

De familie vindt dat het Openbaar Ministerie te voorbarig en te stellig is geweest in haar conclusies. „De conclusies dat het overlijden wordt verklaard door een overdosis cocaïne en dat bij de aanhouding toegepast geweld niet van invloed is geweest op de dood, blijken onjuist te zijn. Bovendien waren ten tijde van het naar buiten treden met de doodsoorzaak nog geen andere onderzoeksresultaten van het Rijksrecherche-onderzoek bekend”, zegt Syrier.

Een woordvoerder van het OM was gisterenmiddag nog niet op de hoogte van de conclusies van Van de Goot. De woordvoerder zegt dat de conclusies van het OM zijn gebaseerd op basis van de voorlopige onderzoeken van het NFI. „Het zijn de eerste bevindingen op basis van twee voorlopige conclusies die door deskundigen zijn vastgesteld.”