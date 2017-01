Man gewond na schietpartij in Enschede

In de straat troffen agenten een personenauto waar meerdere kogelgaten in zaten. Niet lang daarna vonden ze een 28-jarige gewonde man uit Enschede in een woning in de buurt. De bewoonster van het huis ving het slachtoffer op nadat hij haar had verteld dat hij was beschoten. De man zei dat hij werd beschoten toen hij in zijn auto zat. Daarop werd de man overgebracht naar het ziekenhuis.

De toedracht van het schietincident wordt onderzocht. De beschoten auto is voor nader forensisch onderzoek weggesleept. Daarnaast houdt de politie ook een buurtonderzoek.