De inval bij Yin Yang was onderdeel van een reeks doorzoekingen in een groot onderzoek naar witwaspraktijken en mensenhandel. Ook bij hotel de Roerdalhoeve in Melick werden toen drugs gevonden. De gemeente Roerdalen liet dinsdag weten dit hotel om die reden ook voor een jaar te willen sluiten. Meerdere vrouwen die voor Yin Yang werken verblijven op de Roerdalhoeve. Voor hen is opvang geregeld.

Saunaclub en hotel kunnen nog beroep aantekenen tegen het voornemen van beide gemeenten.