premium

Loverboys beloofden meisjes heel veel geld

28 min geleden

UTRECHT - Twee loverboys die in 2015 en 2016 twee minderjarige meisjes voor zich lieten werken in de Randstad, beloofden de meisjes „heel veel geld. Wel duizend euro per dag.” In werkelijkheid kregen de meisjes geen cent in handen en pakten de mannen het met seks verdiende geld meteen af.