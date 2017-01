Ook Hof noemt Loterijverlies onbetrouwbaar

Dit stelt het Gerechtshof Amsterdam in een beschikking in het hoger beroep dat Loterijverlies had aangespannen tegen een eerdere beslissing van de rechtbank Alkmaar. Loterijverlies-oprichter Ferdy Roet stelde in het hoger beroep dat de financiën van zijn claimstichting picobello in orde zijn, en daarmee de schorsing van zijn bestuurder (een brievenbusfirma op het Britse belastingparadijs Guernsey) onrechtmatig.

Maar het hof heeft daar een behoorlijk andere kijk op. Zo had de Britse vennootschap moeten optreden tegen financieel wanbeheer van Loterijverlies, wat niet gebeurde. Het hof haalt keihard uit naar de claimstichting, door te stellen dat er sprake is van een „niet zonder meer vertrouwenwekkende vennootschapsstructuur (…) die aanleiding geeft om te vermoeden dat er sprake is van een met de statuten van Loterijverlies strijdig financieel beheer.” Het hof wijst daarbij op de eerder door De Telegraaf onthulde lening van 3 miljoen euro aan Loterijverlies-oprichter Roet „ter financiering van de aankoop door Roet van een huis te Bergen.”

De advocaat van de verontruste Loterijverlies-deelnemers die om schorsing van het bestuur van de claimstichting hadden verzocht, reageert verheugd: „Het Hof heeft in chique bewoordingen gezegd dat de structuur van Loterijverlies onbetrouwbaar is. Dat de betalingen aan Roet in strijd zijn met het belang van Loterijverlies. En dat als Loterijverlies bezwaren heeft tegen de taakvervulling van de door de rechtbank benoemde bestuurder, zij dat op de volgende zitting maar aan de rechtbank moet voorleggen”, aldus Hendrik-Jan Bos.