Overleg controles door VS op Schiphol gestaakt

Klaver wilde weten of het inreisverbod dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft ingesteld voor mensen uit zeven islamitische landen aanleiding is voor Koenders de gesprekken over zogenoemde ’preclearance’ stop te zetten. „Ik wil de garantie dat op Nederlands grondgebied nooit discriminatie plaatsvindt. En dat we nooit aan dit besluit zullen hoeven meewerken”, zei Klaver in verwijzing naar het decreet van Trump dat ten grondslag ligt aan het inreisverbod.

De GroenLinks-voorman complimenteerde Koenders voor zijn „stevige” reactie, maar klaagde wel dat hij eigenlijk premier Mark Rutte naar de Kamer had geroepen om de vragen te beantwoorden. Koenders benadrukte dat hij namens de hele regering spreekt, de minister-president incluis.

De gesprekken over preclearance gingen vorig jaar van start. Door Amerikaanse douaniers in Nederland al te laten controleren zouden Nederlandse reizigers veel minder lang in de Verenigde Staten in de rij hoeven te staan, zo luidde een van de argumenten ervoor. Ook voor het goederenvervoer zou het volgens Rutte voordelen opleveren. Rutte zei eind 2016 nog dat de gesprekken nog wel een of twee jaar zouden gaan duren.