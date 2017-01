’Moordenaar Rowena ongeschikt voor verlof’

De nabestaanden zijn verbolgen over het onbegeleide verlof van J.. Het vierjarige meisje stierf in 2001 nadat ze stelselmatig was mishandeld. Haar moeder en haar toenmalige vriend J. werden daarvoor veroordeeld. J. kreeg twaalf jaar cel en tbs. Rowena werd bekend als het meisje van Nulde vanwege de vindplaats van een deel van haar lichaam in de buurt van het Veluwemeer.

De nabestaanden ontvingen deze week nieuwe informatie waaruit zou blijken dat tbs’er nog maar een jaar geleden ongeschikt zou zijn bevonden voor onbegeleid verlof.

In een niet-gepubliceerde beslissing van de rechtbank Gelderland van 28 december 2015 overwoog de rechtbank op basis van deskundigen dat „het risico op gewelddadig gedrag als hoog moet worden beschouwd.” Mede om die reden is de tbs-maatregel met dwangverpleging met twee jaar verlengd tot eind 2017. Pas over „minimaal vier jaar” zou een bredere verlofregeling te overwegen zijn, aldus de Gelderse rechtbank een jaar geleden.

Advocaat Sébas Diekstra, die vader Martin Huisman bijstaat, zegt te willen weten wat de overwegingen zijn geweest om J. begin januari enkele uren tot enkele dagen onbegeleid verlof te geven. „Voor de nabestaanden is het onnavolgbaar dat er een jaar geleden nog sprake was van een veel te hoog recidiverisico en de dader nu opeens zonder begeleiding op straat mag rondlopen”, aldus de raadsman.