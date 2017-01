Winstuitkering zorgverzekeraars blijft taboe

Zorgverzekeraars mochten hun winsten de afgelopen jaren ook niet uitkeren, maar dat moratorium loopt volgend jaar af. Het definitieve verbod dat PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester, CDA’er Hanke Bruins Slot en hun SP-collega Renske Leijten voorstelden, kreeg groen licht van nagenoeg de hele Kamer.

„Dit is een hele belangrijke stap’, zei Leijten na afloop van de stemming. „Na jarenlang meer marktwerking in de zorg zetten we nu de stap de andere kant op.” Ook haar PvdA-collega is blij met de zegen van de Kamer. „Daarmee blijft de focus op goede zorg voor mensen, in plaats van winsten voor aandeelhouders”, aldus Bouwmeester.

Alleen de VVD en onafhankelijk Kamerlid Van Vliet bleven tegen het verbod. De VVD vreest dat het onder meer het eigendomsrecht ondermijnt. Volgens de liberalen zouden verzekeraars door het verbod bovendien ook hun winst niet mogen gebruiken om de premie te verlagen, zoals ze de afgelopen jaren steevast deden. Verzekerden zouden daardoor moeten vrezen voor een hoge premie. De initiatiefnemers bestrijden dat.

Een meerderheid sprak zich ook uit voor het verbieden van winstuitkeringen in de zogenoemde extramurale langdurige zorg. Dat is langdurige zorg voor mensen die niet in een instelling verblijven, maar langsgaan bij de zorgaanbieder of de zorg aan huis krijgen.