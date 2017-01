Kiesraad: 31 partijen bij verkiezingen

Een recordaantal van 81 partijen toonde aanvankelijk interesse om mee te doen. Maar ruim de helft van die partijen valt dus om uiteenlopende redenen af.

Verklaringen ontbreken

Bij verschillende nieuwkomers ontbreken voldoende ondersteuningsverklaringen om in het hele land mee te kunnen doen. Ze krijgen nog tot vrijdag 15 uur om voldoende formulieren in te leveren. Een uur later wordt bekend welke kandidatenlijsten officieel geldig zijn en welk lijstnummer de partij krijgt.

Op de lijst van de partijen staan uiteraard alle zittende fracties in de Tweede Kamer, maar ook nieuwelingen zoals Nieuwe Wegen van ex-PvdA’er Jacques Monasch, Niet Stemmers van topadvocaat Peter Plasman, GeenPeil, VNL, de Piratenpartij, Artikel 1 van Sylvana Simons, Denk en de Ondernemers Partij van ex-PVV’er Hero Brinkman.

Alle partijen zijn van plan om in alle twintig kieskringen deel te nemen. Alleen de partij Jezus Leeft wil in slechts zeven kieskringen op het stembiljet.

Tien partijen minder in 2012

Bij de vorige verkiezingen in 2012 deden 21 partijen mee, terwijl 48 partijen zich eerder hadden laten registreren. Bij de verkiezingen van 1994 kon op 26 partijen worden gestemd, in 2002 op niet meer dan 17.