VVD en PVV sluiten debat-pact

RTL maakte vorige week bekend dat er mogelijk meer dan de eerder afgesproken vier deelnemers een uitnodiging krijgen voor het zogeheten ’premiersdebat’. De top drie in de peilingen (PVV, VVD en CDA) lijkt wel duidelijk, maar voor de vierde plek ontlopen D66 en Groenlinks elkaar niet veel. Als PvdA en SP nog iets winnen in de peilingen komen zij mogelijk ook in aanmerking. Het tv-station gebruikt als uitgangspunt het gemiddelde in de peiling via de zogenaamde Peilingwijzer.

„Zoals altijd kijken we niet alleen naar het debatformat, maar ook naar wat een redelijk besluit is, gegeven de electorale verhoudingen”, lichtte adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein vorige week toe. Als partijen elkaar niet veel ontlopen, wordt er ook een vijfde of mogelijk zelfs een zesde partij uitgenodigd.

Het voornemen is VVD en PVV in het verkeerde keelgat geschoten. De week erna wordt er immers ook al tussen acht lijsttrekkers gedebatteerd, tijdens een debat dat RTL in het Amsterdamse theater Carré organiseert. Beide partijen hebben nu aan het tv-station laten weten dat ze niet komen opdagen, als er meer dan vier partijen mogen deelnemen aan het premiersdebat.

Het lijkt erop dat VVD en PVV, die momenteel aan kop gaan in de peilingen, niet al te veel kandidaat-premiers de kans willen geven om hen naar de kroon te steken.

„We hebben inderdaad het signaal van VVD en PVV ontvangen dat ze niet voelen voor een premiersdebat met meer dan vier deelnemers”, bevestigt RTL. „Wij besluiten op 13 februari wie we zullen uitnodigen voor ons debat en vinden dat we een heel redelijk voorstel hebben gedaan dat recht doet aan het democratisch proces. We willen met alle partijen hierover in gesprek blijven.”

Achter de Haagse schermen wordt gesteld dat RTL al maanden weet dat VVD en PVV het aantal deelnemers aan het premiersdebat tot vier willen beperken.