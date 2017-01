Zes jaar cel geëist voor seksuele uitbuiting en zware mishandeling

Eind juni 2015 klopt het slachtoffer na een levensgevaarlijke klimpartij over balkons aan bij de buren van de verdachte. De man zou haar dan op zeer agressieve wijze hebben bedreigd en de politie wordt ingeschakeld. Het slachtoffer verklaart vervolgens over een jaar vol bedreigingen, mishandelingen en seksuele uitbuiting.

’Geslagen met honkbalknuppel’

De verdachte zou haar regelmatig hebben geslagen, onder meer met een honkbalknuppel, en drukte zijn smeulende sigaretten op het slachtoffer uit hetgeen tot blijvend letsel leidde. Ook na de mishandelingen moest het slachtoffer direct doorwerken.

Het merendeel van de verdiensten werd door de verdachte in beslag genomen. Uit het onderzoek blijkt dat de man grotendeels leefde van de inkomsten van het slachtoffer.

’Beelden blijven beschikbaar’

Op 21 januari 2016 werd de man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Tevens herriep de rechtbank de voorlopige invrijheidstelling van de verdachte, die kort daarvoor ook al was veroordeeld voor soortgelijke feiten, voor 300 dagen.

Het OM had een gevangenisstraf van zes jaar geëist en ging tegen de uitspraak in beroep. Volgen het OM heeft de rechtbank in haar vonnis onvoldoende rekening heeft gehouden met het feit dat de beelden van de webcamseks via het internet zijn verspreid en daar voor anderen beschikbaar blijven. Het hof doet uitspraak op 14 februari a.s. om 14.00 uur.