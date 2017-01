Man op straat doodgeschoten in Amsterdam

Rond 22.30 uur zou er zijn geschoten. Buurtbewoners in Osdorp hebben zo'n acht tot tien schoten gehoord. „Het waren drie salvo's uit een automatisch wapen”, vertelt een van de bewoners. De politie was daarna snel ter plaatse en begon het slachtoffer te reanimeren. Ook toegesnelde brandweerlieden deden nog een poging, maar het mocht niet baten. De hulpverleners zaten onder het bloed toen zij hun pogingen staakten, aldus een buurman. Een helikopter van de politie zocht de omgeving af, maar een vluchtauto is tot op heden nog niet gevonden. Een auto die door de politie vlakbij de plaats delict met open portieren was aangetroffen, bleek van een omstander die was afgekomen op de reuring in zijn buurt.

Forensische opsporing komt aan in Amsterdam Osdorp na vermoedelijke liquidatie. pic.twitter.com/PKXrUWh9nb— Robbert Ophorst (@Robbert1980) 31 januari 2017

De @DePolitieheli speurr met zoeklicht aan Nieuw-West af nabij PD Casimirstraat pic.twitter.com/yrdhYZdEZB— Ruben Koops (@rubenkoops) 31 januari 2017

Foto: Lorenzo Derksen / Inter Visual Studio

Man op straat doodgeschoten in de Professor R.Casimirstraat. Omgeving afgezet, Rechercheurs en Forensische specialisten doen onderzoek.— Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 31 januari 2017