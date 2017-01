AH komt met eigen online zender

Een soort interactieve tv, noemt Albert Heijn het. Het concern hoopt hiermee vooral de jongere mediaconsumenten te bereiken. Voor supermarkten is het, vanwege de onderlinge concurrentiestrijd, van het grootste belang met hun klanten te communiceren en hun loyaliteit te vergroten.

Op de AH-zender zullen dagelijkse vlogs, reportages en series over eten, trends en actualiteiten te zien zijn. Een van de programma’s is ‘Food for Thought’, waarin de super samen met de klanten kritisch naar de eigen producten kijkt.

Topman Wouter Kolk vindt dat hij niet meer alle klanten via de oude media kan bereiken. ,,De media fragmenteert in hoog tempo. Mediaconsumenten zijn steeds selectiever in hun zoektocht naar een verhaal waarbij zij zich thuisvoelen. Wij geloven dat wij dat kunnen bieden met Appie Today.’’

Hoogleraar eMarketing Cor Molenaar twijfelt er niet aan of dit een succes wordt. ,,Ik ben ervan overtuigd dat het creëren van platforms de juiste weg is. Albert Heijn gaat ook kook- en bakprogramma’s uitzenden, die zijn heel populair. Ik verwacht veel bezoekers, mede door de enorme naamsbekendheid. De vele kijkers zullen veel adverteerders aantrekken. Daarnaast denk ik dat ze hun platform open gaan stellen voor andere gebruikers. Daardoor zullen ze snel uit de kosten zijn.’’ Dat lijkt ook de bedoeling. Kolk: ,,Dit jaar werken we toe naar een volledig autonoom social videoplatform, dat uiteindelijk op eigen benen moet staan.’’