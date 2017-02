Politie start proef met stroomstootwapens

Uit de proef, waarvoor enkele tientallen stroomstootwapens zijn aangeschaft, moet onder meer blijken of agenten dankzij het wapen minder vaak in gevecht hoeven met verdachten. Politiemensen hebben aangegeven dat de korte wapenstok en pepperspray soms niet effectief zijn, bijvoorbeeld omdat mensen door drank- of drugsgebruik minder gevoelig zijn voor pijnprikkels.

Bij het gebruik van stroomstootwapens speelt dat probleem niet. Mensen die worden geraakt door het wapen, verliezen tijdelijk de controle over hun spieren. ,,De getroffen persoon zakt hierdoor in elkaar en is enkele seconden niet in staat verzet te bieden'', aldus de politie. De kans op ernstig letsel door het gebruik van de stroomstootwapens, zou 'zeer gering' zijn.

In Zwolle en Amersfoort gaan de basisteams van de politie ermee werken en in Rotterdam de hondengeleiders. Het gaat om het model Taser X2, een dubbelschots stroomstootwapen dat ook in gebruik is bij de arrestatieteams. Het wapen is te gebruiken als een verdachte op enkele meters afstand staat. De Taser X2 vuurt twee pijltjes af die met een geïsoleerde stroomdraad met het wapen verbonden blijven. De pijltjes zijn zo ontworpen dat ze blijven vastzitten in de huid en/of kleding.