Google moet pedo verwijderen uit zoekresultaten

door Jan Colijn

Een Almelose rechter heeft een zedendelinquent in het gelijk had gesteld nadat die een beroep had gedaan op zijn ‘recht om vergeten te worden’.

Het gaat om 5.000 euro per dag dat Google zich niet aan de uitspraak houdt. Dit kan oplopen tot maximaal 250.000 euro.

Babysit

De man, die destijds in Doetinchem woonde, werd in 2013 in hoger beroep veroordeeld tot twaalf maanden celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, voor ontucht met een tienermeisje. De Achterhoeker was 44 jaar oud toen hij in 2006 - naar eigen zeggen - een liefdesrelatie aanknoopte met een destijds 14-jarig buurmeisje dat regelmatig op zijn kinderen paste. De rechtbank achtte bewezen dat hij haar vervolgens drie jaar lang op meerdere manieren seksueel misbruikte en dat het daarbij tot geslachtsgemeenschap kwam. De Achterhoeker gaf de babysit cadeautjes en beltegoed voor haar mobiele telefoon.

Nadat de ontuchtpleger zijn celstraf had uitgezeten en naar Twente verhuisde, bleef het echter eenvoudig om hem via Google op te sporen. Wie zijn naam in tikt, wordt doorgelinkt naar een Facebookpagina waarop wordt gewaarschuwd tegen pedoseksuelen. Op deze Facebookpagina staat bovendien een YouTube-filmpje waarop de veroordeelde ontuchtpleger te zien is als keukenverkoper.

Nieuw leven

De veroordeelde zedendelinquent probeert intussen om een nieuw leven op te bouwen. Daarom had hij meerdere keren Google verzocht om zijn gegevens uit de zoekmachine te laten verwijderen. Toen hem dit niet lukte, sleepte hij de internetreus uit Mountain View voor de rechter.

Google verweerde zich door te stellen dat de Nederlandse rechter geen zeggenschap heeft over een buitenlandse versie van de zoekmachine. De rechtbank verwierp dit echter met het argument dat het ook vanuit Nederland mogelijk is gebruik te maken van Google Search.

Rechter Ger Vermeulen stelde de ontuchtpleger daarop in het gelijk. Google moet de gegevens nu binnen 14 dagen verwijderen, op straffe van de opgelegde dwangsom.