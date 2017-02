Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Zevental vast om xtc-lab Eindhoven

40 min geleden

EINDHOVEN - Na de vondst van een xtc-laboratorium in een loods aan de Gaasbeekstraat in Eindhoven heeft de politie in totaal zeven arrestaties verricht. De politie kwam de werkende drugsfabriek op het spoor tijdens een lopend onderzoek. Bij de loods werden dinsdagavond twee verdachten aangehouden.