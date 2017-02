premium

Taboes op scholen ’niet normaal’

1 uur geleden

DEN HAAG - Staatssecretaris Sander Dekker vindt het niet normaal als een leraar op school niet durft te vertellen dat hij homo is, of bepaalde onderwerpen uit de weg gaat uit vrees voor gedoe in de klas. Dekker zegt dat naar aanleiding van een studie waaruit blijkt dat in de klas sommige onderwerpen niet meer worden besproken vanwege de door leerkrachten gevoelde toegenomen segregatie op school.