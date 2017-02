Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Mariniers De Punt moeten gehoord

44 min geleden Onze Redactie

Den Haag - Er komt een vervolgonderzoek naar de beëindiging van de Molukse treinkaping in 1977 bij De Punt. De Nederlandse mariniers moeten worden gehoord als getuigen. Dat heeft de rechter in Den Haag woensdag bepaald in een tussenvonnis.