Vijf opties voor ’Bijlmerwoonwijk’

Het terrein van de voormalige gevangenis, dat 7,5 hectare meet, is eigendom van het Rijk. De bedoeling is er rond de duizend woningen uit de grond te stampen. Alle vijf consortia voorzien een autoluwe, duurzame wijk, met koop- en huurhuizen in alle prijsklassen, bedrijfspanden, scholen, parken en waterpartijen. In alle plannen blijft het hoofdgebouw van de Bijlmerbajes staan na een grondige transformatie. In één plan blijven ook de zes gevangenistorens staan en krijgen ze een nieuwe bestemming.

Het Rijk wil minimaal 60 miljoen euro incasseren voor het terrein.

De gevangenis, die officieel Penitentiaire Inrichting Amsterdam Over-Amstel heette, ging in juni vorig jaar dicht. De Bijlmerbajes werd in 1978 geopend en kende ’beroemde’ gedetineerden als Willem Holleeder en Ferdi Elsas, de moordenaar van Gerrit Jan Heijn. Op dit moment worden er tijdelijk asielzoekers opgevangen.