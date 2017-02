premium

’Luuk Ikink’ opnieuw vader geworden van zeven kleintjes

2 uur geleden Niels Kalkman

Hoogeveen - Luuk Ikink is afgelopen nacht vader geworden van zeven gezonde ’kinderen’. En nee, dan hebben we het niet over de presentator van RTL Boulevard, maar over de naar de bebrilde Ikink vernoemde witbuikegel, die eind vorig jaar wereldberoemd werd nadat hij schitterde in een item van Telegraaf TV.